В Турции дали оценку переговорам с США по F-16

26 авг. 11:47

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар оценил прошедшие в США переговоры по вопросу приобретения американских истребителей F-16.

"Наша военная делегация провела переговоры в США. Контакты были более чем положительными. В настоящее время мы не видим отрицательных моментов применительно к процессу", - сказал глава Минобороны в эфире телеканала Haber.

Он отметил, что стороны обсуждают технические детали, в частности по таким вопросам, как радары для самолетов, системы радиоэлектронной борьбы. "Мы надеемся на позитивное завершение процесса, и об этом я сказал министру обороны США", - заключил Акар.

Напомним, 23 августа министры национальной обороны Турции и глава Пентагона Хулуси Акар и Ллойд Остин провели телефонный разговор. Главными темами беседы стали ситуация вокруг Украины и поставки Турции американских истребителей F-16.