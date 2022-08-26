Фарм-шопинг в Турции обрел популярность среди россиян

26 авг. 11:35

Граждане России резко увеличили спрос на фармацевтику в Турции, сообщает издание Hurriyet.

Газета пишет, что туристы, помимо сувенирной продукции, приобретают в больших количествах и лекарства. "В аптеках Антальи, Белека, Аланьи, Кемера, Мармариса и Бодрума работает персонал, знающий турецкие аналоги российских лекарств наизусть", - отмечает Hurriyet.

Подчеркивается, что наибольшим спросом пользуются болеутоляющие препараты, антидепрессанты, лекарства для диабетиков, а также линзы, который в Турции стоят в три раза дешевле, чем в России.