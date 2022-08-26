В России выявили 46 452 новых случая коронавируса

26 авг. 11:24

За минувшие сутки в России выявили 46 452 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 7 602, в Санкт-Петербурге - 4 435, в Подмосковье - 2 879. В Краснодарском крае - 1 969, в Ставропольском крае - 743, в Крыму - 422, в Дагестане - 198, в Кабардино-Балкарии - 240, в Адыгее - 72, в Карачаево-Черкесии - 64, в Чечне - 21, в Северной Осетии - 73, в Ингушетии - 30.

Общее число инфицированных в России достигло 19 311 973.

Госпитализированы за сутки 3 912 человек. Выздоровели 33 709 пациентов, за все время - 18 435 096.

Умер за сутки 81 человек, с начала пандемии - 383 910.