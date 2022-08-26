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В Карачаево-Черкесии объявили выходной на 7 сентября

В Карачаево-Черкесии объявили выходной на 7 сентября

Жители Карачаево-Черкесии отдохнут 7 сентября в связи с празднованием Дня республики, нерабочий праздничный день объявлен главой КЧР Рашидом Темрезовым.

В этом году Карачаево-Черкесии исполнится 100 лет.

"Предоставить органам местного самоуправления республики, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности на территории КЧР право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих", - сообщает пресс-служба главы региона.

Уточняется, что рабочее 7 сентября будет компенсировано за счет другого дня отдыха.

Праздник по случаю 100-летия КЧР и Дня города Черкесска состоится на стадионе "Нарт".

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