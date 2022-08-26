По делу о взрыве в ереванском ТЦ задержаны четверо человек

26 авг. 10:59

По подозрению во взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване задержаны четверо человек, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Армении.

"В рамках уголовного дела задержаны четыре человека - двое по статье "нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", еще двое - по статье "причинение смерти по неосторожности", - сказано в сообщении.

Напомним, 14 августа произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу", в результате которого погибли 16 человек, 63 получили ранения. Как заявляли в мэрии, взорвался склад пиротехнических материалов. В тот же день было возбуждено уголовное дело.