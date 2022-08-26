Ветер разгонит смог в Москве

26 авг. 10:58

Сильный северный и северо-западный ветер ожидается в Москве на следующей неделе, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, ветер поспособствует исчезновению смога от лесных пожаров. Об этом ТАСС в пятницу сообщил

"Резко усилится северный и северо-западный ветер, который принесет очень холодный воздух, естественно, это затронет центр европейской части России и Рязанскую область. Если будет очень сильный северо-западный ветер, который мы ожидаем 1 сентября, то все "рязанские дымы" будет уносить на Самару. И когда сильный ветер, то весь дым уходит в верхние слои атмосферы, поэтому смога никакого не будет", - привозит слова собеседника ТАСС.