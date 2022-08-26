Азербайджан восстановил полный контроль над Лачином

26 авг. 10:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил сегодня в соцсетях о восстановлении полного контроля Баку над азербайджанскими населенными пунктами Лачин, Забух и Сус.

"Сегодня, 26 августа мы, азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус взяты под контроль", - прежде всего объявил он.

"Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!", - заключил президент Азербайджана.

Восстановление полного контроля Баку над Лачином, Забухом и Сусом было предопределено Трехсторонним заявлением России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года. Согласно этому документу, армянские оккупационные силы выводились со всей территории Лачинского района, однако на дороге от границы Армении до азербайджанского города Ханкенди устанавливался особый режим Лачинского коридора, в котором контроль транспортного движения временно осуществляли российские миротворцы. Поскольку дорога проходила через Лачин, Забух и Сус, они также стали зоной временного размещения РМК.

Однако в Заявлении было определено строительство альтернативного маршрута Лачинского коридора в объезд азербайджанских населенных пунктов. Этот маршрут был построен Азербайджаном в 2022 году, и на него на этой неделе переехали российские миротворцы, официально переместив вместе с собой Лачинский коридор на новую трассу. Таким образом, с сегодняшнего дня начнется возрождение Лачина, Забуха и Суса и их инфраструктурное, экономическое и социальное подключение к системам азербайджанского государства и общества.