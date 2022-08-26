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Россияне активно скупают туры на осень по программе кешбэка

Россияне активно скупают туры на осень по программе кешбэка

Продажи туров по России по акции туристического кешбэка на осень стартовали накануне, спрос на путевки сразу вырос в два раза.

"Туроператоры сообщают об активном старте продаж туров по России по акции туристического кешбэка. Уже в первый день акции продажи туров по России выросли вдвое", - сообщает АТОР.

Ожидается, что высокий спрос приведет к досрочному завершению программы.

Напомним, в рамках акции приобрести тур (минимум три ночи) можно с 25 августа по 10 сентября, отправиться в путешествие - с 1 октября и до 25 декабря.

По информации АТОР, основная масса продаж в первый день приходится на начало октября. "В октябре туристы надеются захватить "хвост" пляжного сезона, в этом месяце еще комфортная по погоде экскурсионка. Топ самых популярных направлений по итогам первого дня продаж у разных туроператоров очень схож. Абсолютный лидер - Краснодарский край", - рассказали в ассоциации.

Кроме того популярностью пользуются осенние туры в Казань, Подмосковье, Калининград, Санкт-Петербург и на Алтай.

В компании "Интурист" также пользуются спросом туры в Крым, в "Корал Трэвел" россияне покупают туры в Кавминводы, у туроператора "Дельфин" популярны речные круизы и Крым, а в FUN&SUN вырос спрос на путевки на Северный Кавказ.

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