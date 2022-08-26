Россияне активно скупают туры на осень по программе кешбэка

26 авг. 10:30

Продажи туров по России по акции туристического кешбэка на осень стартовали накануне, спрос на путевки сразу вырос в два раза.

"Туроператоры сообщают об активном старте продаж туров по России по акции туристического кешбэка. Уже в первый день акции продажи туров по России выросли вдвое", - сообщает АТОР.

Ожидается, что высокий спрос приведет к досрочному завершению программы.

Напомним, в рамках акции приобрести тур (минимум три ночи) можно с 25 августа по 10 сентября, отправиться в путешествие - с 1 октября и до 25 декабря.

По информации АТОР, основная масса продаж в первый день приходится на начало октября. "В октябре туристы надеются захватить "хвост" пляжного сезона, в этом месяце еще комфортная по погоде экскурсионка. Топ самых популярных направлений по итогам первого дня продаж у разных туроператоров очень схож. Абсолютный лидер - Краснодарский край", - рассказали в ассоциации.

Кроме того популярностью пользуются осенние туры в Казань, Подмосковье, Калининград, Санкт-Петербург и на Алтай.

В компании "Интурист" также пользуются спросом туры в Крым, в "Корал Трэвел" россияне покупают туры в Кавминводы, у туроператора "Дельфин" популярны речные круизы и Крым, а в FUN&SUN вырос спрос на путевки на Северный Кавказ.