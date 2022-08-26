Сухогрузы с украинским зерном пойдут по новому маршруту

26 авг. 10:13

Координационный центр в Стамбуле по реализации зерновой сделки согласовал новый маршрут вывоза зерна из украинских портов.

Согласно сообщению центра, новый участок движения будет открыт 26 августа и позволит сократить время прохода судов.

"Совместный координационный центр объявил сегодня о новом маршруте для коммерческих судов, прибывающих и отбывающих из трех украинских портов. Новый маршрут протяженностью в 320 морских миль соединит три украинских порта [Одесса, Черноморск и Южный] с инспекционными районами в территориальных водах Турции", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.