Рязанские пожары за сутки разрослись на 2,3 тыс гектаров

26 авг. 10:01

Площадь лесных пожаров в Рязанской области продолжает увеличиваться, за сутки она выросла еще на 14%, то есть почти на 2,3 тыс га, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По состоянию на 06.30 мск пятницы, общая площадь горения в очагах пожаров в Рязанской области составляет 17,48 тыс гектаров, сутками ранее - 15,23 тыс гектаров", - рассказал собеседник агентства.

В области из-за пожаров введен режим ЧС, смог окутал соседние регионы, в том числе Москву. С огнем борются в том числе пожарные из Москвы и авиация.