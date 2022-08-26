Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Узбекистане

26 авг. 9:59

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Самарканд для участия в саммите ШОС, который пройдет с 15 по 16 сентября, сообщил национальный координатор форума от Узбекистана Рахматулла.

Помимо восьми государств-членов организации саммит посетят лидеры Беларуси, Ирана и Монголии, сообщает Sputnik Узбекистан.

"Мы ожидаем гостей-лидеров тех стран, с которыми председательствующая сторона поддерживает близкие контакты. Среди них - президенты Турции, Туркменистана, а также мы ожидаем ряд гостей, по которым идет согласование", - отметил Нуримбетов.