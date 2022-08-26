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Россияне стали больше экономить, чтобы купить или снять жилье

Россияне стали больше экономить, чтобы купить или снять жилье

Около двух третей опрошенных россиян начиная с марта 2022 года стали больше экономить, для того, чтобы позволить себе покупку или аренду жилья. Об этом говорят данные сервиса сквозной аналитики и коллтрекинга Calltouch.

"63% россиян признались, что в последние полгода вынуждены больше экономить, чтобы позволить себе покупку или аренду недвижимости. Почти треть опрошенных (32,7%) сократили расходы на технику и гаджеты, 14% - на путешествия, 10% - на одежду", - приводит данные ТАСС.

Уточняется, что еще 8% стали экономить на развлечениях, 7% - на ресторанах и готовой еде, а 2% продали машину, чтобы улучшить жилищные условия.

Кроме того, 35% опрошенных отказались от планов по покупке квартир с готовой отделкой, 7% россиян заинтересовались жильем на класс ниже, более 6%- недвижимостью в области или даже в другом городе и около 5% начали рассматривать недвижимость дальше от центра.

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