Россияне стали больше экономить, чтобы купить или снять жилье

26 авг. 9:45

Около двух третей опрошенных россиян начиная с марта 2022 года стали больше экономить, для того, чтобы позволить себе покупку или аренду жилья. Об этом говорят данные сервиса сквозной аналитики и коллтрекинга Calltouch.

"63% россиян признались, что в последние полгода вынуждены больше экономить, чтобы позволить себе покупку или аренду недвижимости. Почти треть опрошенных (32,7%) сократили расходы на технику и гаджеты, 14% - на путешествия, 10% - на одежду", - приводит данные ТАСС.

Уточняется, что еще 8% стали экономить на развлечениях, 7% - на ресторанах и готовой еде, а 2% продали машину, чтобы улучшить жилищные условия.

Кроме того, 35% опрошенных отказались от планов по покупке квартир с готовой отделкой, 7% россиян заинтересовались жильем на класс ниже, более 6%- недвижимостью в области или даже в другом городе и около 5% начали рассматривать недвижимость дальше от центра.