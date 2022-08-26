Полиция Дагестана изъяла крупную партию психотропных препаратов

26 авг. 9:36

Полицейские на федеральном контрольно-пропускном пункте "Герзельский мост" изъяли сильнодействующие средства "Трамадол" и "Прегабалин" общей массой 624,48 грамма, сообщает пресс-служба МВД по СКФО.

Сотрудники остановили эвакуатор, перевозивший легковую машину 35-летнего жителя Махачкалы. Он находился в салоне эвакуатора. При проверке автомобиля под подкрылками передних колес обнаружены полиэтиленовые пакеты, содержащие 1774 таблетки белого цвета и 70 красно-белых капсул.

Мужчина рассказал полицейским, что купил препараты в Ростове-на-Дону для дальнейшего сбыта в республике.

Возбуждено уголовное дело по статье 234 ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"). Подозреваемый задержан.