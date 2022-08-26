Проект АЭС в Казахстане станет международным

26 авг. 9:34

Проект строительства атомной электростанции в Казахстане будет международным, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов в интервью Tengrinews.

По словам Смаилова, Казахстан изучает международный опыт по строительству и эксплуатации АЭС - южнокорейские, французские, китайские, российские технологии.

"Мы съездили посмотрели опыт Турции, АЭС "Аккую", которая строится с участием "Росатома". Это международный проект, где оборудование закуплено у признанных поставщиков, с независимой экспертизой со стороны французской компании. Опыт строительства "Аккую" нам очень полезен", - рассказал он.

"Планируем, что проект АЭС в Казахстане тоже будет международным. Мы придаем первостепенное значение вопросам безопасности эксплуатации АЭС. В июне наша делегация была в Южной Корее, в июле съездили во Францию. Продолжаются переговоры с китайскими поставщиками. По результатам углубленного изучения международного опыта будут привлечены поставщики ядерных технологий. Повторюсь, это будет международный проект", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что без атомной электроэнергетики Казахстан не сможет обеспечить себе энергетическую безопасность.

"Это продиктовано жизнью, что нам потребуется такая генерация. Увеличивать генерацию за счет угля у нас, наверное, не получится, потому что весь мир движется в сторону декарбонизации. Мы должны переходить к чистым технологиям, и атомная генерация - это ответ вызову времени", - добавил Смаилов.