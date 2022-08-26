Росавиация продлила режим ограничения полетов до 4 сентября

26 авг. 9:22

Полеты в часть аэропортов юга и центра России ограничены до 4 сентября, сообщает в пятницу Росавиация.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года", - информирует ведомство.

Полеты временно ограничены полеты в аэропорты следующих городов: Анапа, Геленджик, Симферополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону и Элиста.

Напомним, режим ограничения полетов был введен 24 февраля и многократно продлевался.