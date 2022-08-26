В Москву идут дожди

26 авг. 9:11

Кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе уже со следующей недели, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Кратковременные дожди уже в понедельник [29 августа] не исключены, хотя их вероятность минимальна, потому что температура будет очень высокая, еще [ожидается] 28-30 градусов тепла. А во вторник уже можно говорить уверенно о кратковременных дождях, в среду и четверг они будут вне всяких сомнений", - приводит слова собеседника ЬАСС.

Далее синоптик отметил, что 30 августа в Москве ожидается 27 градусов тепла, 31 августа - около 20 градусов, а 1 сентября будет резкое похолодание до 15 градусов и ниже.