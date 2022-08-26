Мишустин: Запад наращивает санкции против России

26 авг. 8:25

Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что сам же чувствует негативную отдачу от такой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Ситуация стремительно меняется, коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы", - сказал он.

Далее Мишустин отметил, что запад пытается обвинить РФ в глобальном продовольственном кризисе, хорошо осознавая, что во многом сам виноват в сложившейся ситуации.