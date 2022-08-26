Зюганов: США устроили миру ядерный шантаж

26 авг. 7:04

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о том, что украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и химзавод "Стирол" в Горловке с подачи американцев, США устроили миру ядерный шантаж.

Так, накануне украинские войска несколько раз обстреливали район ЗАЭС, из-за обстрелов и пожаров в Энергодаре на станции сработали системы безопасности, на территории Запорожской и Херсонской областей произошли перебои с энергоснабжением. На территории "Стирола" из-за обстрела возник пожар.

"Неонацистский режим (Владимира) Зеленского продолжает обстрелы Запорожской АЭС и химического завода "Стирол" в Горловке. Делается это с подачи американцев. Именно Вашингтон устроил всему миру невиданный в истории человечества ядерный шантаж", - сказал он.