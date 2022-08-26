Канцлер ФРГ отказался поставлять Украине оружие для ударов по РФ

26 авг. 6:45

Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

"Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", - приводит слова канцлера T-Online.