Лицензии для охоты на животных могут ввести в Грузии

26 авг. 5:25

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии готовит законопроект, предполагающий выдачу лицензий для охоты на животных, сообщила глава службы по контролю за биоразнообразием департамента природоохранного надзора Майя Чхобадзе в эфире грузинского Первого канала.

"Это будет отдельный проект, такого раньше не было. Вопросы охоты регулировались "Законом о животном мире". Ввиду своей важности, регуляции будут сформированы отдельным законом", - пояснила чиновница.

По ее словам, сейчас законопроект обсуждается внутри ведомства, потом его вынесут на общественное обсуждение, а затем направят в парламент. Чхобадзе добавила, что цель нового закона - упорядочить вопросы охоты и внедрить определенные правила.