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Казаки протестуют против участия Манижи в фестивале на Кубани

Казаки протестуют против участия Манижи в фестивале на Кубани

Казаки выступили против участия Манижи в кубанском фестивале "Александровская крепость" из-за ее позиции по спецоперации на Украине, информирует пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Уточняется, что в случае участия певицы в фестивале, казаки на нем присутствовать не будут.

"Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны", - указано в опубликованном сообщении.

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