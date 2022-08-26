В Нальчике стартовал KAVKAZ MUSIC FEST

26 авг. 6:25

Открытие первого в Кабардино-Балкарии музыкального фестиваля KAVKAZ MUSIC FEST состоялось в Зеленом театре в Нальчике, сообщает пресс-служба администрации республики.

Мероприятие открыли национальные танцы народов Северного Кавказа. В честь открытия состоялся праздничный концерт "Звезды 100-летия" с участием артистов российской эстрады - Авраама Руссо, Сати Казановой, Варвары, Дениса Клявера, заслуженных артистов Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и других регионов Северного Кавказа и юга страны, а также специального гостя из Омана - Мухамада Рафи. Также для гостей выступили и танцевальные ансамбли регионов Северного Кавказа и Белоруссии. Концерт завершился красочным фейерверком.

"Данный проект объединил творческих именитых артистов, музыкантов сегодня здесь, предоставил возможность общения гостям, обменяться культурой и еще раз доказать, что братские республики Северного Кавказа всегда умели дружить", - сказал в выступлении на открытии фестиваля глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.