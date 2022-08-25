Израиль уговорил США занять более жесткую позицию на переговорах с Ираном по СВПД

25 авг. 23:55

Израиль сумел добиться от США ужесточения позиции на переговорах с Ираном о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом во время предвыборной встречи с депутатами своей партии "Еш атид" заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

По его словам, США согласились включить в проекты соглашения с Ираном значительную часть того, чего хотел Израиль. Лапид отметил, что это изменение в лучшую сторону с точки зрения Израиля. "Диалог с США хороший, и мы продолжим его", - приводит его слова Times of Israel.

Кроме того, израильский премьер в очередной раз обратил внимание на то, что в своем нынешнем виде сделка с Исламской Республикой является плохим соглашением. Он также подчеркнул, что за последнюю неделю власти Израиля предприняли серьезные усилия, чтобы оказать влияние на ход переговоров с Ираном, и эти шаги, вероятно, приблизили заключение сделки между Ираном и международным сообществом.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.