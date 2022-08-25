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В Ингушетии будут перезапускать производство детского питания 

В Ингушетии будут перезапускать производство детского питания 

В Назрановском районе Ингушетии планируется перезапуск производства детского питания на простаивающем комбинате. 

"Реанимация его предположительно займет год – полтора, обойдется предварительно в 47 миллионов рублей, будет трудоустроено 63 человека. Здесь намерены обеспечить население качественным продуктом в доступной ценовой категории (детское питание для детей с 6 месяцев, а в дальнейшем различные снеки)", - сообщает пресс-служба главы Ингушетии по итогам заседания инвестиционного совета при главе республики. 

Уточняется, что для реализации проекта планируется арендовать бездействующий завод детского питания в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района. В дальнейшем планируется расширение производства  за счет линии по выпуску кондитерских изделий традиционной турецкой кухни. 

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