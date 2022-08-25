Мишустин и Пашинян провели переговоры в Киргизии

25 авг. 23:12

В городе Чолпон-Ате в Киргизии 25 августа прошла встреча премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского правительства.

В рамках переговоров стороны обсудили вопросы политического и экономического сотрудничества двух стран, включая взаимодействие в ЕАЭС.

Говоря о товарообороте двух стран, Мишустин отметил, что за первые шесть месяцев 2022 года он вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. "В абсолютных цифрах он достиг $1,6 млрд. Кстати, это рекордный показатель в нашем взаимном товарообороте. Что касается инвестиций российского капитала в Армению, то они достигают $2 млрд", - сказал глава российского правительства.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что сегодня приоритетное внимание уделяется вопросам разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе в соответствии с договоренностями лидеров РФ, Азербайджана и Армении.