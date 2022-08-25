С Эльбруса эвакуировали пострадавшего альпиниста

25 авг. 23:19

Спасатели Кабардино-Балкарии спустили с высокогорья 22-летнего альпиниста из Москвы, который при восхождении на Эльбрус, повредил ногу, сообщает главное управление МЧС России по КБР в четверг.

Информация о том, что альпинист получил травму ноги на высоте 5100 метров, поступила спасателям в 18:30. На помощь выдвинулся отряд из восьми человек. К 21:00 москвича спустили на высоту 3800 метров, там он отказался от дальнейшей помощи спасателей.

По данным МЧС, альпинист находился в горах в составе зарегистрированной группы.