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В Крыму заработают новые спортзалы и "умные" спортплощадки 

В Крыму заработают новые спортзалы и &quot;умные&quot; спортплощадки 

Вскоре в Крыму построят модульные спортзалы и "умные" спортплощадки, сообщил Центр управления регионом со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова. 

"Республика Крым дополнительно к ранее выделенным средствам получит 152 млн рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок", – рассказал Аксенов, передает "АиФ-Крым" 

В министерстве спорта РК сообщили, что всего в 2022-2024 годах на эти цели потратят 272 млн рублей. 
Ожидается, что две спортплощадки в Первомайском и Симферопольском районах Крыма заработают уже в этом году.

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