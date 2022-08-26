В Крыму заработают новые спортзалы и "умные" спортплощадки 

26 авг. 0:28

Вскоре в Крыму построят модульные спортзалы и "умные" спортплощадки, сообщил Центр управления регионом со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова.

"Республика Крым дополнительно к ранее выделенным средствам получит 152 млн рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок", – рассказал Аксенов, передает "АиФ-Крым"

В министерстве спорта РК сообщили, что всего в 2022-2024 годах на эти цели потратят 272 млн рублей.

Ожидается, что две спортплощадки в Первомайском и Симферопольском районах Крыма заработают уже в этом году.