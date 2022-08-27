Через десять лет после аварии на "Фукусиме" Япония готова возродить атомную энергетику 

Япония рассматривает возможность строительства реакторов нового поколения и возобновления эксплуатации законсервированных АЭС спустя 10,5 лет после того, как расплавление ядерного топлива на трех блоках атомной станции Фукусима-1 вынудило страну снизить свою зависимость от атомной энергетики.

Как сообщает The Guardian, премьер-министр Фумио Кисида заявил, что поручил правительству разобраться, как ”ядерные реакторы нового поколения, оборудованные механизмами безопасности” могут быть использованы для достижения углеродной нейтральности страны к 2050 году. Совет по ”зеленой трансформации” подготовит соответствующий доклад к концу года, сообщил Кисида. Изменение политики, в том числе и возможное продление срока эксплуатации действующих реакторов, свидетельствует о стремлении Японии обеспечить себя стабильным источником энергии на фоне кризиса на Украине и растущих цен на энергоносители.

Одно за другим правительства были вынуждены снижать зависимость Японии от атома после мартовской аварии 2011 года, когда мощное цунами привело к обесточиванию резервных аккумуляторов АЭС Фукусима-1, в результате чего на трех из шести блоках расплавилось ядерное топливо. С тех пор большинство японских АЭС не эксплуатируются. Правительство уверяло, что не будет ни строить новые реакторы, ни заменять стареющие, опасаясь недовольства общественности. Реализация плана Кисиды означает отказ от прежних позиций.

”Происходящее на на Украине в значительной мере трансформировало мировой энергетический ландшафт. Японии приходится учитывать возможные кризисные сценарии, - сказал премьер-министр Японии на совещании, посвященном энергетической политике. - Чтобы справиться с неминуемым кризисом, вызванным проблемами с поставками энергоресурсов, мы вынуждены идти на крайние шаги и в ближайшие годы мобилизовать все силы, чтобы быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации”.

Министр промышленности и энергетики Ясутоси Нисимура заявил о ”необходимости обеспечить все возможности для стабильного снабжения страны энергией. С этой точки зрения мы рассматриваем все варианты, касающиеся ядерной энергетики”.

Кисида признал, что правительству придется заручиться поддержкой граждан, которые резко против атомной энергетики после аварии на Фукусиме. Однако чиновники уверены, что общественность стала более благосклонной к атому в связи с ростом цен на топливо и после энергетических проблем в Токио во время недавней жары. На сегодняшний день страна в значительной степени зависит от импорта ископаемого топлива.

”Это первый шаг на пути к нормализации энергетической политики Японии”, - говорит Дзюн Арима, профессор в Высшей школе государственной политики Токийского университета. Сейчас в стране работает семь реакторов, еще три выведены из эксплуатации на время плановой проверки безопасности. Десятки остальных до сих пор в процессе получения лицензии в связи с более жесткими стандартами безопасности, разработанными после катастрофы 2011 года, ответственность за которую эксперты возложили на сторонников ядерной энергетики - операторов, политиков и регулирующие органы.

Если доля атома в энергетическом балансе Японии увеличится, осенью следующего года семь дополнительных реакторов могут быть вновь введены в эксплуатацию, в том числе и два на ”Касивазаки-Карива” - крупнейшей АЭС в мире. Повторный запуск АЭС может спровоцировать неоднозначную реакцию, поскольку управляется она компанией Tokyo Electric Power, которой принадлежит Фукусима-1.

В результате катастрофы 2011 года огромное количество радиации попало в атмосферу и десятки тысяч граждан страны были вынуждены покинуть свои дома. Одни районы возле АЭС по-прежнему закрыты, а другие совсем недавно были открыты для повторного заселения.

Правительство также рассмотрит возможность продления срока эксплуатации существующих реакторов, исключив время, которое они простаивали (в некоторых случаях несколько лет) при расчете периода их работы. АЭС могут функционировать до 40 лет, а в случае своевременной модернизации систем безопасности и после прохождения проверок регулирующими органами, они могут вырабатывать энергию в течение еще 20 лет. Япония поставила цель увеличить выработку энергии за счет АЭС до 20-22% к 2030 году. До трагедии на Фукусиме треть энергогенерации страны приходилась на атомные электростанции. В 2020 году этот показатель был ниже 5%.