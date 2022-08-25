Гутерриш и Абдоллахиян обсудили восстановление СВПД

25 авг. 22:33

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Аболлахиян провели телефонные переговоры. Об этом заявил на состоявшемся 25 августа брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН провел утром телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана. Стороны обсудили Совместный всеобъемлющий план действий", - цитирует его ТАСС.

Представитель генсека всемирной организации напомнил, что позиция Антониу Гутерриша заключается в том, чтобы все стороны работали над восстановлением СВПД.

Дюжаррик также отметил, что в ООН рассчитывают на то, что все участники сделки достигнут договоренности.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.