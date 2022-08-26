В Черкесске заработает первый в регионе центр для одаренных детей 

26 авг. 1:32

Уже в начале сентября юные таланты Карачаево-Черкесии смогут посещать центр для одаренных детей, который откроется в столице республики Черкесске, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"С 1 сентября в Черкесске открывается центр по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи республики. На конкурсной основе туда может попасть каждый талантливый ребенок для углубленной подготовки по самым разным востребованным направлениям", - написал Темрезов в своем Telegram-канале, передает "Инетрфакс".

Педагоги центра также будут готовить ребят для участия в олимпиадах и конкурсах.

Центр будет работать по модели "Сириуса": в нем будут реализовываться программы дополнительного образования по направлениям "спорт", "наука" и "искусство", для этого его оснастят современным оборудованием, необходимым для организации качественного учебного процесса, сообщила ранее министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.