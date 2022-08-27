Контролирует ли Китай нефтегазовый сектор Казахстана

В сентябре исполняется четверть века со времени заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве Казахстана и Китая в нефтегазовой области. Около десяти лет назад говорить о постепенном поглощении энергетической отрасли Казахстана Китаем было обычным делом. Но, несмотря на все потраченные миллиарды, Китай по-прежнему контролирует лишь небольшую долю добываемой в Казахстане нефти, пишет Eurasianet.

Началось все с того, что Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приобрела более 60% акций нефтегазовое предприятие Актюбинской области "Актобемунайгаз". Теперь компания известна как CNPC-Актобемунайгаз. Китай также пообещал построить 2200 километров трубопровода из западного Казахстана в китайский Синьцзян. По этому маршруту с момента его прокладки Казахстан поставил около 150 млн тонн нефти.

С 1997 года CNPC инвестировала в развитие нефтегазового комплекса Казахстана более $45 млрд. Это большая сумма, но тенденция роста в объеме инвестирования не прослеживается. Наоборот, в пропорциональном выражении присутствие Китая в нефтегазовой отрасли Казахстана в последние годы неуклонно сокращалось. С 2010 года доля Китая в добыче казахской нефти сократилась вдвое, с 31% до 16%. По данным Национального банка, приток инвестиций в нефтегазовый сектор также замедлился: с $3,7 млрд в 2013 году до $1,3 млрд в 2021 году. Это менее 1% инвестиций в энергетический сектор Казахстана. Компании, базирующиеся в Нидерландах и США, вовлечены активнее, в основном благодаря участию в таких мегапроектах, как Кашаган и Тенгиз.

Из 61,2 млн тонн нефти, добытых в 2020 году, лишь 10,5 млн тонн было добыто компаниями, контролируемыми CNPC. И большая часть этой нефти, около 85%, осталась в Казахстане. Фактически, большая часть перекачиваемой в Китай казахстанской нефти производится компаниями, частично принадлежащими Казахстану. Да и Китай далеко не главный покупатель казахстанской нефти. Из 65,7 млн тонн нефти и нефтепродуктов, экспортированных в 2021 году, только 3,6 млн тонн пришлось на Китай. Италия, Нидерланды и Франция купили больше нефти.

Однако некоторые все равно опасаются роста присутствия Пекина в энергетическом секторе Казахстана. Ведущий научный сотрудник Института востоковедения имени Р.Б. Сулейменова Еркин Байдаров утверждает, что весь масштаб китайских инвестиций определить сложно. "Существуют невидимые инвестиции, например, китайский капитал, поступающий в Казахстан через другие юрисдикции, в основном через Нидерланды, а также через казахстанские компании с участием Китая", - сказал Байдаров.

Правительство Казахстана время от времени занимает жесткую позицию по отношению к западным инвесторам, особенно разрабатывающим месторождение Кашаган. Но позиция властей по отношению к китайским инвесторам не менее безжалостна. Власти Казахстана неоднократно проверяли CNPC-Актобемунайгаз на предмет правонарушений, обычно связанных с китайскими инвестициями в Центральной Азии. А в октябре прошлого года представители антимонопольной службы установили, что компания CNPC-Актобемунайгаз разработала тендер на поставку труб таким образом, чтобы исключить всех участников торгов, кроме конкретного поставщика. В мае прокуратура Актюбинской области установила, что CNPC-Актобемунайгаз злоупотребляла своей монополией на местном рынке сжиженного газа, искусственно завышая цены. А в июле природоохранные органы сообщили, что эта же компания допустила многочисленные нарушения в области обращения с отходами и загрязнения окружающей среды на месторождении "Кенкияк" и оштрафовали ее. Это привело к предположениям, что правительство может попытаться пересмотреть условия лицензии.

Возможно, в попытке откреститься от своей репутации виновника загрязнений Китай в настоящее время вкладывает значительные средства в развитие в Казахстане "зеленой" энергетики. Основное внимание уделяется ветровой и солнечной энергетике. Точных данных о китайских проектах в области возобновляемых источников энергии нет, но, судя по сообщениям СМИ, по крайней мере четыре таких проекта уже запущены в Казахстане, а еще 15 проектов общей суммой около $5,2 млрд находятся в разработке.

В начале июля краснодарский суд постановил приостановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует большую часть своей нефти. Решение о приостановке заменили на штраф. Но на этой неделе КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства из-за обнаружения в них повреждений, будет произведена замена оборудования.

"Вполне вероятно, что из-за санкций в отношении российской нефти и газа Казахстану будет сложнее экспортировать углеводороды на Запад по таким каналам, как КТК. Это создает для Казахстана дополнительную возможность экспорта нефти и газа в Китай", - сказала Кейт Уоттерс, исполнительный директор Crude Accountability, организации, занимающейся защитой окружающей среды и прав человека.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков объявил о планах увеличить в следующем году объем поставок нефти в Китай на 8,5 млн тонн в год, то есть примерно на 70%. При этом дополнительные мощности могут быть использованы в интересах российских нефтяных компаний, также все чаще обращающихся к востоку.

Когда президент России Владимир Путин в феврале этого года посетил Пекин, "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Китая в течение 10 лет через Казахстан.