МИД Ирана: ответ США по СВПД не является окончательным

25 авг. 21:52

Полученный Ираном ответ США, который касается предложений по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не является окончательным. Такое заявление сделал сегодня советник иранской переговорной группы Мохаммад Моранди.

"Не могу пока поделиться деталями, однако мнение, что со стороны США получен окончательный ответ, ошибочно", - приводит его слова агентство ISNA.

Моранди подчеркнул, что Тегеран многого добился за последние дни и месяцы. "Когда нынешняя глава будет закрыта, это станет очевидно для всех", - сказал он.

Накануне министерство иностранных дел Ирана сообщилo, что США ответили на предложения Исламской Республики и Евросоюза по восстановлению СВПД.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.