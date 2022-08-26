Новая эра узбекистано-саудовских отношений

26 авг. 7:00

В ходе недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Саудовскую Аравию был подписан ряд соглашений, направленных на укрепление узбекско-саудовского энергетического сотрудничества. В общей сложности Узбекистан и Саудовская Аравия подписали три крупных контракта на сумму 12 млрд долларов. Одним из документов стало соглашение по строительству в Республике Каракалпакстан крупнейшей ветроэлектростанции в мире.

Узбекистан и Королевство Саудовская Аравия связывают не только религия и культура, но и общая история. В этом году исполнилось 30 лет со дня установления узбекско-саудовских отношений. Саудовская Аравия стала одной из первых стран, признавших независимость Узбекистана 30 декабря 1991 года. В ноябре 1992 года Узбекистан открыл свое консульство в Джидде, позднее посольство Узбекистана было открыто и в Эр-Рияде. В марте 1997 года в Ташкенте было открыто посольство Саудовской Аравии.

С самого начала узбекско-саудовских отношений обе стороны уделяли особое внимание развитию сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли, культуры, а также в сфере воздушного транспорта. В 2017 году отношения между странами вышли на новый уровень после визита Мирзиеева в королевство для участия в саммите арабо-мусульманских стран и США по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.

На сегодняшний день в рамках двустороннего сотрудничества страны занимаются укреплением двусторонних связей по таким приоритетным направлениям, как увеличение объемов товарооборота, сотрудничество в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, а также энергетики и нефтехимии, расширение инвестиционного партнерства, реализации совместных экономических и культурно-гуманитарных проектов, научных и образовательных обменов.

Со стороны Саудовского фонда развития была оказана поддержка большому количеству проектов в Узбекистане, одним из которых стала дорога Самарканд-Гузар, на строительство которой фонд выделил 30 млн долларов из общей стоимости в 100 млн. На сегодняшний день при поддержке фонда в Узбекистане реализовано около 20 проектов в сферах от здравоохранения до энергетики и транспорта.

Страны оказывают поддержку друг другу и в рамках международных организаций. К примеру, Узбекистан поддержал кандидатуру королевства в члены Экономического и Социального Совета ООН на период с 2019 по 2021 год, а также Совета по правам человека в 2020 году. В этом же году Саудовская Аравия поддержала избрание Узбекистана в Совет ООН по правам человека.

Саудовская программа Vision 2030, направленная на уменьшение нефтезависимости королевства, диверсификацию экономики, а также развитие секторов здравоохранения, образования, инфраструктуры, развлечений и туризма, также поддерживается правительством Узбекистана. Программа соответствует стратегии построения "Нового Узбекистана", которая направлена на реформы и либерализацию экономики, а также создание привлекательного экономического климата для инвестиций.

Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Саудовскую Аравию также посетил священный город Мекку и совершил обряды умры