Премьеры России и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

25 авг. 21:43

В четверг, 25 августа, в киргизском городе Чолпон-Ата состоялась встреча премьер-министров России и Азербайджана Михаила Мишустина и Али Асадова.

Главной темой переговоров стали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между Россией и Азербайджаном в различных сферах.

"Наши двусторонние отношения сегодня развиваются, у нас очень добрые отношения, многолетние, с Азербайджаном. Что важно, в 2021 году наш товарооборот достиг серьезного объема - $3,3 млрд. Это на 16% выше предыдущего года, а уже за эти полгода он достиг $1,6 млрд. Это здорово - то, что растет", - сказал глава российского правительства.

Он также отметил продуктивную работу российско-азербайджанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, поблагодарил Али Асадова за взаимодействие и передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. "Очень здорово, что Азербайджан внимательно смотрит на интеграционные процессы. Мы с уважением покажем всю палитру тех направлений, в которых мы работаем на интеграционном пространстве ЕАЭС", - цитирует Мишустина "Интерфакс-Азербайджан".

В свою очередь, Асадов акцентировал внимание на том, что Россия для Азербайджана всегда была, есть и будет важным политическим и экономическим партнером политическим. Он также подчеркнул, что у России и Азербайджана многовековые исторические связи. В этой связи азербайджанский премьер напомнил о состоявшемся 22 февраля визите Ильхама Алиева в Москву для встречи с Владимиром Путиным, в ходе которого была подписана декларация о союзническом взаимодействии. "Это говорит о многом и предопределяет те задачи, которые главы государств ставят перед правительствами", - заключил Асадов.