Ливия на пороге очередной войны? 

Полгода назад Палата депутатов Ливии утвердила состав нового правительства во главе с премьер-министром Фатхи Башагой. Это назначение приветствовали в Москве, назвав его важным шагом на пути преодоления затянувшегося кризиса на основе достижения национального согласия в рамках инклюзивного межливийского диалога. В российском МИДе выразили надежду, что новое правительство Ливии сможет решить непростые задачи, в частности, объединения административно-управленческих и силовых структур страны, улучшения социально-экономической ситуации и подготовки к проведению всеобщих выборов.

Между тем, по данным Middle East Eye, раскола между ливийскими военными и политическими коалициями сохраняется. Недавние столкновения в Триполи и окрестностях города предвещают более широкое военное противостояние между двумя сторонами. Несмотря на готовность Башаги бросить вызов Правительству национального единства (ПНЕ), трипольское правительство смогло консолидировать власть в своих руках. Ему удается снимать с должностей могущественных игроков, например главу нефтяной промышленности страны.

Внешние игроки

Возможная война за Триполи будет значительно отличаться от той, что развернулась в 2019-2020 годах. Конфликт будет исключительно внутренним, а борьба развернется между группировками, которые в те годы противостояли Халифе Хафтару. В отличие от предыдущего конфликта, на этот раз в столкновениях будут участвовать в основном ливийцы без вмешательства со стороны иностранных военных. Внешним союзникам каждого из лагерей не нужен длительный конфликт в Триоли, который может выйти из под контроля и спровоцировать региональную опосредованную войну. Каждый из внешних игроков надеется на победу своего ливийского партнера. Единственный позитивный момент на сегодняшний день заключается в том, что пока иностранные государства придерживаются такого подхода и не участвуют активно в конфликте, противостояние будет гораздо короче и менее разрушительным, чем в предыдущий раз.

Однако шансы на победу у сторон не равные. Поскольку ПНЕ придется обороняться, для победы ему будет достаточно отбить атаку. Исходя из нынешнего распределения сил между двумя лагерями, Правительству национального единства, скорее всего, удастся себя защитить. Задача лагеря Башаги куда более сложная. Даже Хафтару было нелегко. Хотя у него был гораздо больший арсенал, в том числе и прикрытие с воздуха, чтобы войти в Триполи, его попытки не привели к успеху. Башаге будут нужны как военно-воздушные силы, так и тяжелое вооружение, чтобы прорвать линии защиты Триполи. Кроме того, на этот раз Абу-Даби не собирается поддерживать атаку.

Неблагоприятный исход

Без содействия со стороны ОАЭ успех лагеря Башаги кажется маловероятным. Учитывая нынешний баланс сил, осознание вероятности неблагоприятного исхода удерживает Башагу от атаки на Триполи. Ситуация складывается непростая: если лагерь Башаги решит атаковать, в случае поражения он может быть полностью маргинализирован. Однако промедление может привести к еще большей консолидации власти второй стороной. Вот почему сейчас Башага стремится нарастить силы коалиции, призывая номинальных союзников ПНЕ присоединиться к нему.

Если его стратегия окажется безрезультатной, ПНЕ может стать победителем, что усилит позицию его главы Абдельхамида Дбейбы на политической арене, особенно на северо-западе. Однако ввиду отсутствия интереса со стороны ООН и внимания международного сообщества, даже после конфликта Триполи вряд ли придет к политическому решению посредством выборов. Внимание международного сообщества сосредоточено на украинском кризисе, и как такового сильного руководства со стороны ООН в Ливии тоже нет. Именно два фактора проложили путь к назначению Башаги, и едва ли есть причины надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится.