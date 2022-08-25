Российские облигации будут выпускать в турецких лирах и армянских драмах?

25 авг. 21:34

Московская биржа может начать выпуск российских облигаций, номинированных в турецких лирах и армянских драмах, сообщил директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков.

"Эмитенты, видя, что кроме рубля у потенциальных покупателей появляются другие "мягкие" валюты, присматриваются к ним [к юаням, турецким лирам и армянским драмам]", - рассказал он в рамках семинара Мосбиржи.

Дебютные выпуски облигаций состоялись в юанях из-за большого товарооборота с Китаем, пояснил Шевеленков.

"Объем торгов турецкой лирой и армянским драмом заметно уступает юаню, и товарооборот с Китаем несоизмеримо больше. Юань, как валюту набирают активно по разным соображениям: кто-то - как альтернативу доллару, корпорации - имея товарооборот и расчеты с Китаем в юанях. Поэтому дебютные выпуски на рынке состоялись именно в юанях", - заявил он.

Первые два выпуска российских облигаций в юанях разместил "Русал", общий объем - 39,8 млрд юаней, срок обращения - два года, доходность на размещении - 3,94%.