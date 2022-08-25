Мишустин и Смаилов обсудили работу КТК

25 авг. 21:22

Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Алихан Смаилов на переговорах в Чолпон-Ате обсудили в том числе работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Были рассмотрены вопросы газификации северных и восточных регионов Казахстана, деятельность Каспийского трубопроводного консорциума и магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", - сообщила пресс-служба казахстанского кабмина.

Смаилов отметил традиционно высокий уровень взаимодействия двух стран по всему спектру межгосударственных связей. Он добавил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. В 2021 году взаимный товарооборот достиг рекордного показателя в $24,2 млрд, в 2022 году рост торговли продолжается.

Премьеры России и Казахстана также обсудили вопросы транзита казахстанского сырья, а также беспрепятственного вывоза товаров.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, свыше 20 лет он работал без сбоев, за последний год в работе КТК произошло несколько сбоев. На прошлой неделе была приостановлена работа двух из трех ВПУ из-за повреждений танков плавучести.