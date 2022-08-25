Грузия обсудила со Всемирным банком реализуемые в стране реформы

25 авг. 20:53

Представители Всемирного банка (ВБ) посетили с рабочим визитом Тбилиси. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении министерства финансов Грузии.

В ходе поездки обсуждались нынешние и будущие проекты в Грузии, поддерживаемые ВБ.

В ведомстве рассказали, что министр финансов Лаша Хуцишвили провел переговоры с региональным директором Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьяном Молинеусом и новым руководителем программ ВБ на Южном Кавказе Мигелем Эдуардо Санчесом Мартином.

Глава Минфина поблагодарил Молинеуса за ​​важную помощь, оказанную Всемирным банком, а также за поддержку, которую финансовый институт оказывает Грузии в процессе реализации нынешних реформ.

В ходе встречи была в очередной раз отмечена важность сотрудничества между Грузией и Всемирным банком, передает "Sputink Грузия".

Напомним, в 2022 году сотрудничеству Грузии и Всемирного банка исполняется 30 лет.