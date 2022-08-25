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В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

В четверг, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Состав всех групп выглядят следующим образом:

A: "Аякс" (Нидерланды), "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия)

B: "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Байер" Леверкузен (Германия), "Брюгге" (Бельгия)  

C: "Бавария" (Германия), "Барселона"(Испания), "Интер" (Италия), "Виктория" Пльзень (Чехия)

D: "Айнтрахт" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Спортинг" Лиссабон (Португалия), "Марсель" (Франция)

E: "Милан" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" Загреб (Хорватия)

F: "Реал" Мадрид (Испания), "Лейпциг" (Германия), "Шахтер" Донецк (Украина), "Селтик" (Шотландия)

G: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Копенгаген" (Дания)

H: ПСЖ (Франция), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Маккаби" Хайфа (Израиль)

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