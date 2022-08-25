Чартеры на Мальдивы полетят в октябре

25 авг. 21:13

Туристические чартеры на Мальдивы планируется запустить в конце октября, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператоров.

"Прямые рейсы Azur Air из Москвы будут выполняться в интересах Anex Tour в период 29 октября по 29 марта 2023 года", - сообщили в компании.

Вылеты будут совершаться из Внуково дважды в неделю, по средам и субботам.

На этих же рейса блок мест взяла компания "Интурист".

Минимальная продолжительность тура на Мальдивы - четыре ночи, максимальная - 28 ночей, уточнили в Anex Tour. Неделя отдыха на двоих в категории "гестхаус" обойдется минимум в 170 тыс рублей, в отеле "пять звезд" - в 272 тыс рублей.