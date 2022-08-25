Пожар в Боржоми взят под контроль, ликвидировано большинство очагов

25 авг. 20:21

МВД Грузии сообщает, что на сегодняшний день природный пожар в муниципалитете Боржоми на юге страны взят под контроль, потушить удалось большую часть очагов возгорания.

Лесной пожар в Боржоми возник 19 августа, тушение ведется круглосуточно.

"Преобладают участки с ликвидированными очагами пожаров. Но сильный ветер и высокая температура не позволяют нам увеличить масштаб ликвидированных территорий. В процесс активно включены воздушные средства. Можно смело сказать, что на сегодня ситуация стабильна и контролируется", - заявил глава Службы по управлению ЧС Тимур Мгебришвили.

Он добавил, что работы по защите населенных пунктов и стратегических объектов от распространения огня в регионе продолжаются.

В ликвидации пожара заняты вертолеты пограничной полиции, пожарно-спасательные машины, а также самолеты, прибывшие из Турции 24 августа.