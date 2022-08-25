Главы МИД России и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

25 авг. 19:42

В четверг, 25 августа, министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в развитие договоренностей, которые были достигнуты на недавних встречах на высшем и высоком уровнях.

Одной из главных тем разговора стали вопросы взаимодействия на международных площадках, включая Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Констатированы совпадение или близость подходов к большинству вопросов региональной и глобальной повесток дня.