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Литва решила ужесточить контроль грузов на границе

Литва решила ужесточить контроль грузов на границе

Литва ужесточила таможенный контроль грузов на своей границе. Об этом сообщили в пресс-службе таможенного департамента страны.

Такое решение было принято в целях обеспечения контроля за исполнением санкций Евросоюза. "Для этой цели предусмотрено воспользоваться помощью аналитических сил, а также активизировать методы физической проверки", - сказано в заявлении.

В департаменте поведали, что что к проверке подключат еще больше сотрудников таможни, а при необходимости им на помощь будут приглашены сотрудники других госучреждений.

Как отмечается, грузы, "отправители, получатели, перевозчики и таможенные посредники которых уже пытались обойти санкции", будут считать "особо рискованными" и проверять "особенно тщательно".

"Мы видим, что количество попыток обойти санкции не уменьшается, поэтому мы предпринимаем дополнительные меры", - цитирует РИА Новости гендиректора литовской таможни Дарюса Жвиронаса.

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