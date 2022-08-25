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На Ставрополье станет больше бесплатных школьных экскурсий

На Ставрополье станет больше бесплатных школьных экскурсий

Маршрутная сеть бесплатных экскурсий для школьников Ставропольского края будет расширена, сообщил глава Минтуризма региона Александр Сысоев.

"В 2022 году экскурсиями охватим 2,5 тыс школьников. (...) В следующем году мы можем и больше детей включить в программу. Сейчас у нас идут поездки по Кавказским Минеральным Водам и Ставрополю. В будущем планируем расширять маршрут поездок", - поделился министр.

Сысоев уточнил, что в этом году на экскурсиях уже побывали свыше 1,2 тыс ставропольских школьников.

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