На Ставрополье станет больше бесплатных школьных экскурсий

25 авг. 19:16

Маршрутная сеть бесплатных экскурсий для школьников Ставропольского края будет расширена, сообщил глава Минтуризма региона Александр Сысоев.

"В 2022 году экскурсиями охватим 2,5 тыс школьников. (...) В следующем году мы можем и больше детей включить в программу. Сейчас у нас идут поездки по Кавказским Минеральным Водам и Ставрополю. В будущем планируем расширять маршрут поездок", - поделился министр.

Сысоев уточнил, что в этом году на экскурсиях уже побывали свыше 1,2 тыс ставропольских школьников.