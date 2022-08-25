Электронные путевки в России будут введены с 1 сентября

25 авг. 19:08

В Ростуризме не видят причин для переноса сроков ввода электронных путевок.

"Любые нововведения для отрасли необходимо вводить постепенно, чтобы у бизнеса была возможность в комфортном режиме адаптироваться к новым правилам, именно поэтому в законе об электронной путевке предусмотрен переходный период", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

С 1 сентября туроператоры будут в добровольном порядке передавать сведения в систему электронных путевок, она должна стать новым механизмом контроля за отраслью. До 1 марта турбизнес не будут привлекать к ответственности в случае отказа, добавили в Ростуризме.

"Кстати, ряд крупных туроператоров уже пользовались системой на этапе тестирования. Исходя из этого, пока мы не видим оснований для переноса срока вступления в силу закона об электронной путевке", - говорится в сообщении ведомства.