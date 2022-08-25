В Госдепе рассказали, когда США и Россия продолжат переговоры о замене СНВ-3

25 авг. 18:56

Россия и США продолжат переговоры по выработке соглашения на замену договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), когда к этому будет способствовать ситуация. Об этом заявила на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями.



"Как вам известно, переговоры в данный момент не ведутся ввиду ситуации, с которой мы имеем дело. Эти переговоры продолжатся в будущем, когда ситуация будет это позволять", - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.