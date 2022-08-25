Армения будет выращивать сельскохозяйственные культуры из Омской области

25 авг. 18:45

В ближайшие два года в Армении в качестве эксперимента будут выращивать сельскохозяйственные культуры из Омской области. Это предусмотрено дорожной картой, подписанной 25 августа губернатором Омской области Александром Бурковым и главой Гегаркуникской области Армении Кареном Саргсяном.

В сообщении, опубликованном а сайте правительства Омской области, сказано, что документ представляет собой план совместных мероприятий в сельском хозяйстве на ближайшие два года.

"Он включает организацию испытаний сортов сельхозкультур омской селекции в климатических условиях Армении, поставки сельскохозяйственной техники и комплектующих для аграриев Гегаркуникской области, а также совместную кооперацию в сельскохозяйственном машиностроении", - говорится в заявлении.