Глава МЧС: Россия продолжает гореть

25 авг. 18:33

Глава МЧС России Александр Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в стране.

"Россия продолжает гореть. Конечно, температуры способствуют этому, есть ветровые нагрузки, но это природа, ничего не попишешь", - заключил министр после того, как с воздуха ознакомился с ситуацией в Нижегородской области, где лесной пожар тушат вторую неделю.

Глава МЧС прибыл на место вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко и министром природных ресурсов Александром Козловым. Выездное совещание по ситуации с лесными пожарами состоялось на территории сопредельной с Нижегородской область республики Марий Эл в палаточном лагере МЧС.