Президент ОПЕК поддерживает возможность сокращения нефтедобычи

25 авг. 18:13

Президент ОПЕК, министр нефти республики Конго Бруно Жан-Ришар Итуа заявил, что поддерживает заявления Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи нефти альянсом, пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в четверг президент ОПЕК сказал, что мог бы поддержать сокращение нефтедобычи, так как "экономические условия, которые возникли из-за пандемии в последние годы и привели к замедлению экономической активности в мире, еще не полностью устранены".

Глава альянса добавил, что предложение министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана по сокращению добычи нефти на фоне волатильности рынка соответствует взглядам и целям ОПЕК.

У сменяющегося президента ОПЕК, напоминает издание, нет полномочий по принятию решений, но зачастую он выражает общее мнение организации, достигнутое в результате консенсуса.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 5 сентября.