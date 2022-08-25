В России станет меньше грузинского вина

25 авг. 17:55

Власти Грузии собираются за 5 лет сократить долю России в экспорте грузинского вина до 40%. Об этом заявил 25 августа глава Национального агентства вина республики Леван Мехузла в интервью изданию bm.ge.

"В прошлом году экспорт грузинского вина в США вырос на 16%. В этом году нашим партнером выступила очень хорошая маркетинговая компания, и я думаю, что рост экспорта на этом рынке будет наглядным", – поведал глава агентства.

Он также сообщил об активной работе на других рынках – Великобритании, Германии и Восточной Европы. "Я имею в виду Польшу и Прибалтику. Мы думаем, что примерно за пять лет доля России в экспорте вина сократится до 40%", – отметил Мехузла.

Согласно данным агентства, за первые шесть месяцев 2022 года доля России в экспорте грузинского вина составила 58%.